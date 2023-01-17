Путін зневажає Захід, він вважає його слабким, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У Путіна практично немає союзників, їх можна порахувати на пальцях однієї руки - Кім Чен Ин, Лукашенко, Іран, Нікарагуа, Еритрея. Більше союзників, які будуть йти до кінця за Росією не бачу. Мене турбують країни, які хочуть залишитися осторонь. Які хочуть, щоб Україна та Росія помирилися, щоб економіка для них стала кращою. На Заході у нас краща ситуація. Захід розуміє, якщо Путін отримає хоча б часткову перемогу в Україні - це буде програшем і Заходу у XXI столітті", - зазначив Клімкін.

За словами дипломата, Путін зневажає Захід, він вважає його слабким. Зараз Путін починає розуміти, що помилявся, але це не змінить його стратегію й тактику, він буде йти до кінця.

"Путін не змінив жодних своїх цілей щодо України - це руйнування української державності та української нації. Він знає, що немає України - немає проблеми. Я категорично проти будь-яких поступок. На Заході є люди, які готові підтримувати нас до кінця, але є й такі, які готові гратися у політику. Вони мають страх перед ескалацією, що контроль піде з їхніх рук. В Азії є країни, які вже розуміють, що поведінка Росії сьогодні, завтра може обернутися на подібну поведінку Китаю. В Африці та Латинській Америці ситуація набагато складніша. Там потрібно працювати з кожною країною", - зауважив Клімкін.

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