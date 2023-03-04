Путін зустрівся із 17-річним сином Кадирова

Йдеться про названого на честь діда Ахмата Рамзановича Кадирова, якому восени виповнилося 17 років. Про його зустріч із Путіним сьогодні, 4 березня 2023 року, розповів сам Рамзан Кадиров.



На підтвердження він навів відповідні фото.

За словами Кадирова, Путін спілкувався з його сином про діда.

"Здебільшого діалог стосувався Ахмата-Хаджи Кадирова. Володимир Володимирович розповів Ахмату про його дідуся й про те, якими принципами той керувався", - зазначив російський керівник Чечні.

Окрім того, Путін "привітав Ахмата з майбутнім укладенням шлюбу".

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При цьому, як наголошує Кадиров, зустріч була "неофіційною".

Як стверджує чеченський опозиційний рух 1ADAT, одруження сина Кадирова супроводжується посиленими заходами безпеки. Банкет має відбутися у селищі Беной, кажуть опозиціонери.

Довідка

Ахмат Рамзанович Кадиров згідно із російським законодавством може вступити до шлюбу лише з 18 років.

Зараз хлопець очолює на території Чечні проросійський молодіжний рух.

Втім, свого часу виключення за віком було зроблено для його батька, Рамзана Ахматовича Кадирова, який очолив окуповану росіянами Чечню до того як йому виповнилося необхідні у такому випадку 30 років. Аби легітимізувати президентство Кадирова, було внесено зміни до російської "конституції Чечні".

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Його дід, Ахмат-Хаджи Кадиров, був відомий як муфтій. Кар'єру ісламського священика він починав ще за СРСР, під час правління Леоніда Брежнєва, через що опоненти родини Кадирових кажуть про нібито співробітництво батька Рамзана Кадирова із КДБ.

За доби незалежної Чеченської Республіки Ічкерія очолював чеченське духовенство. Але перейшов на бік РФ та отримав призначення на посаду першого російського очільника окупованої Чечні.

Ахмат-Хаджи Кадиров загинув внаслідок вибуху на стадіоні у Грозному.