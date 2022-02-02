Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У повідомленні йдеться, що під час розмови Путін "звернув увагу на хронічний саботаж Києвом Мінських домовленостей".

Також президент РФ розкритикував НАТО за неготовність "адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись політикою відкритих дверей Альянсу".

Водночас британська сторона повідомляє, що під час розмови Джонсон наголосив, що всі країни мають право на бажання бути членами НАТО.

"У рамках політики відкритих дверей НАТО всі європейські демократії мають право прагнути до членства в НАТО. Це право повною мірою поширюється на Україну. Він також повторив, що НАТО є оборонним союзом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Джонсон наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком.

