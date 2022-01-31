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У разі наступу Росії за зброю можуть взятися 2,5 млн українців, бойовий досвід мають 420 тис. людей, - Данілов

31 січня, 2022 понедiлок
22:34
Суспільство Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в разі наступу Російської Федерації Україна може швидко та різко збільшити 250-тисячну армію та чинити опір

Про це він сказав у коментарі Associated Press.

"Вони (росіяни, - ред.) зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Взятися за зброю можуть від 2 до 2,5 млн людей", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в Україні 420 тис. людей отримали бойовий досвід у боротьбі з окупантами під час збройного конфлікту на Сході України. Крім того, при населенні 41 млн осіб, близько 1 млн мають дозволи на полювання.

Данілов додав, що зараз в Україні діють багато російських агентів, щоб дестабілізувати ситуацію зсередини. І це, на його думку, мета президента РФ Володимира Путіна.

"На жаль, у нас тут багато агентів впливу Російської Федерації, які стоять за планами дестабілізації нашої країни зсередини", - зазначив Данілов.

Видання передає, що за період збройного конфлікту з росіянами внаслідок бойових дій загинули понад 14 тис. людей, а також Росія видала понад 700 тис. своїх паспортів на окупованих українських територіях. Данілов запитав, "чому Захід не реагує на це", і додав, що Мінські угоди 2015 року потрібно переглянути, адже вони шкодять Україні.

"Виконання Мінських угод означає знищення країни. Коли вони були підписані під дулом російської зброї - і німці й французи дивилися - всім розумним людям було вже ясно, що ці документи неможливо реалізувати", - зауважив Данілов.

Він додав, що Захід не повинен тиснути на Україну для виконання Мінських домовленостей. Адже якщо Україна виконає угоди, це дозволить Росії вимагати скасування західних санкцій, які залежать від прогресу в імплементації Мінських угод.

"Якщо вони будуть наполягати на виконанні Мінських домовленостей, як вони є, це буде дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не прийме ці домовленості, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує", - наголосив секретар РНБО.

Також Данілов розкритикував Німеччину за відмову надати Україні озброєння та заявив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу.

"Це наше єдине прохання до наших партнерів - дайте нам більше зброї, щоб захистити себе", - сказав Данілов.

  • Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на випадок російського наступу розроблені плани з оборони України та окремих операцій. Проте спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів.


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