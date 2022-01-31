Загроза з боку РФ висока, але скупчення військ не означає формування ударних угруповань, - Шмигаль

Про це він заявив під час пресконференції з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

"Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку РФ у зв'язку з накопиченням військ (на кордоні України, - ред.). Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що в українських військових розроблені і план оборони, і плани для окремих операцій. Вони носять гриф "таємно".

Шмигаль заявив, що через напруження та ескалацію з боку Росії спостерігається вихід нерезидентів з українських цінних паперів.

"Ця ескалація агресії та особлива увага до цього питання вплинули та впливають на економічну ситуацію в Україні. Незважаючи на те, що ми позитивно і з багатьма рекордними показниками і за ВВП, і за наповненням бюджету завершили минулий рік, наразі протягом січня є спостереження про вихід нерезидентів з українських цінних паперів, ми бачимо тиск на валютний курс. Усі ці речі зумовлені єдиним фактором - напруга та ескалація з боку Росії", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що влада прораховує можливі втрати від ескалації та заворушень на валютному ринку.

Водночас прем'єр наголосив, що і макрофінансова допомога Європейського Союзу, і програми економічної підтримки від США сприятимуть тому, що виконання та наповнення бюджету у 2022 році виконуватимуться і ситуація буде стабілізована.

У свою чергу Домбровскіс наголосив, що така швидка макрофінансова підтримка від Євросоюзу якраз пов'язана з тим, щоб дати сигнал інвесторам, які виходять з України, що ЄС продовжуватиме всебічно підтримувати Україну.



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