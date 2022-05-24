Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.



Стало відомо, що президент Філіппін Родріго Дутерте різко розкритикував Путіна за злочини, які російська армія коїть на територіях України у рамках повномасштабної війни.



"Багато хто каже, що я і Путін обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося (з Путіним – ред.) у двох різних світах", - сказав голова країни на щотижневому засіданні Кабміну Філіппін.



Дутерте також додав, що РФ веде в Україні не "спеціальну військову операцію", а справжню повномасштабну війну проти суверенної держави.



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