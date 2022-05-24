"Я вбиваю злочинців, а не дітей і стареньких": Путіна назвав дітовбивцею президент Філіппін Дутерте, відомий позасудовими розправами
Президент Філіппін Дутерте, відомий жорстокими позасудовими розправами, розкритикував політику Путіна та назвав його дітовбивцею
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.
Стало відомо, що президент Філіппін Родріго Дутерте різко розкритикував Путіна за злочини, які російська армія коїть на територіях України у рамках повномасштабної війни.
"Багато хто каже, що я і Путін обидва вбивці. Я давно казав вам, філіппінцям, що я справді вбиваю. Але я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і людей похилого віку. Ми знаходимося (з Путіним – ред.) у двох різних світах", - сказав голова країни на щотижневому засіданні Кабміну Філіппін.
Дутерте також додав, що РФ веде в Україні не "спеціальну військову операцію", а справжню повномасштабну війну проти суверенної держави.
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