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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путіну ніким воювати, - Foreign Policy

Путіну ніким воювати, - Foreign Policy

25 травня, 2022 середа
00:27
війна з Росією Путін на військовому параді у Москві

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат на полі бою в Україні, тож Кремль намагається компенсувати їх, не вдаючись до повномасштабної мобілізації

Про це пише впливовий американський журнал Foreign Policy.

"За оцінками британської військової розвідки, Росія втратила третину наземних бойових сил, які вона зібрала напередодні вторгнення, оскільки сили Москви зазнали поразок через власні оперативні недоліки і через запеклий український опір, посилений західною зброєю. Міністерство оборони США поки що не зауважує доказів масової мобілізації Росії. Але оскільки Росія намагається кинути більше сил у бої, вона зменшує чисельність бойових груп, використовуючи підрозділи, які зазнали втрат у своїх невдалих спробах захопити Київ", - пише видання.

"Вони дійсно зішкребли дно кожної бочки, яку могли знайти", – сказав Фредерік Каган, директор проєкту "Критичні загрози"  Американського інституту підприємництва. 

У проекті закону, опублікованому на сайті російського парламенту, зазначено, що російські законодавці мають намір скасувати верхню межу віку, з якого росіяни можуть вступити на військову службу. 

Однак, кажуть джерела Foreign Policy, навряд чи це допоможе виснаженій російській армії. "Прогрес значно відстає від очікувань Путіна, а російські підрозділи відкочуються від українських прикордонних міст, таких як Харків".

За оцінками британської розвідки, російські командири зазнають посиленого тиску, щоб досягти своїх цілей, а це, своєю чергою, змушує їх передислокувати сили, виснажені боєм без достатнього часу для поповнення, наражаючи на нові втрати.

Тому у польових командирів не залишається іншого варіанту, як "повернення до радянської тактики масованих бомбардувань і обстрілів досить неточною артилерією", – сказав журналістам міністр оборони Великої британії Бен Воллес. "Це те, що відбувається щодня. Вони насправді не прогресують у багатьох сферах, ... І їхнє рішення — просто гарматне м’ясо", - підсумував британський оборонний міністр.

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Новини
Володимир Путін
мобілізація
втрати Росії
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