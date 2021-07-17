П'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта
У мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва у ніч з 16 на 17 липня 2021 року сталася ДТП з потерпілим
Подробиці розповідають ВартвоіЕспресо.
Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.
Як виявилося, причиною цього видовища став алкоголь. Всі п'ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп‘яніння. Але на цьому пригода компанії не закінчилася.
Сталася бійка з вартою мікрорайону, яка підійшла на допомогу.
В результаті шаленої автопригоди було госпіталізовану пасажирку віком 22 років з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та переломом хребта.
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