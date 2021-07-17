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Головна Кримінал П'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта

П'яна компанія на Ford Fusion добряче "погуляла" на столичних Березняках. Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта

17 липня, 2021 субота
09:30
Кримінал

У мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва у ніч з 16 на 17 липня 2021 року сталася ДТП з потерпілим

Подробиці розповідають ВартвоіЕспресо.

Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього  автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Як виявилося, причиною цього видовища став алкоголь. Всі п'ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп‘яніння. Але на цьому пригода компанії не закінчилася.

Сталася бійка з вартою мікрорайону, яка підійшла на допомогу.

В результаті шаленої автопригоди було госпіталізовану пасажирку віком 22 років з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та переломом хребта.


















 


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ДТП
Березняки
Вартові.Еспресо
Київ
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