Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

Деенерівець розповів про 19-річного снайпера з їхнього підрозділу. Він мав зір -7 і нещодавно загинув у бою.

"Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація - велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув", - зауважив окупант.

Також він зазначив, що їхнього полковника Ставра посадили до в'язниці в ОРДО за те, що він продав 10 російських КАМАЗів. За словами російського найманця, під час їхнього перебування в Пісках на Донеччині полковник розповідав окупантам, що вони там помруть.

"Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались - тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація: наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - повідомив деенерівець.

3 липня розвідка повідомила, що оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати техніку окупантів через відсутність запчастин і брак коштів.

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