Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в телеграмі.

"Конфлікт між військовим керівництвом РФ та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки", - зауважили у відомстві.

Упродовж війни Росії проти України ЗСУ знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх потрібно відновлювати на спеціальних ремонтних підприємствах.

Доставляючи пошкоджену техніку до ремонтних заводів, росіяни її повністю розкомплектовують, а запчастини й агрегати продають або обмінюють на алкоголь. На заводи іноді потрапляють лише обгорілі основи БМП та танків.

"Водночас, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи", - наголосили в українській розвідці.

Російське командування намагалося покращити ситуацію за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте через корупцію й жагу до наживи серед військового керівництва РФ спроба була невдалою.

28 червня у британській розвідці заявили, що окупанти в Україні виснажуються та дедалі більше втрачають бойову ефективність.

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