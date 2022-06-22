Про це повідомляє Science Focus.

П'ять планет вишикуються в один ряд за годину до сходу сонця 24 червня.

Неозброєним оком можна буде спостерігати Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн.

Як зазначається, востаннє такий парад планет спостерігався 18 років тому, а наступний очікується вже у 2040 році.

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