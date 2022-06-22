Марс, Венера й інші: п'ять планет 24 червня вишикуються в один ряд у нічному небі
Парад планет можна буде спостерігати з Землі 24 червня
Про це повідомляє Science Focus.
П'ять планет вишикуються в один ряд за годину до сходу сонця 24 червня.
Неозброєним оком можна буде спостерігати Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн.
Як зазначається, востаннє такий парад планет спостерігався 18 років тому, а наступний очікується вже у 2040 році.
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