П'ятеро поліцейських на Луганщині перейшли на бік окупанта
П'ятеро працівників поліції Луганської області присягнули на вірність терористичній організації "ЛНР"
Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.
Зазначається, що їм було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу).
"За даними слідства, у березні 2022 року співробітники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта. У ході "працевлаштування" підозрювані надали згоду на добровільний вступ до лав новостворених незаконних структур та присягли на вірність самопроголошеній "Луганській народній республіці", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що вони добровільно стали "працівниками міліції" так званих Старобільського, Щастинського та Станично-Луганського "РОВД МВД "ЛНР".
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