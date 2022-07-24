П'ятидесятники повністю переводять богослужіння на українську мову

Комітет УЦХВЄ ухвалив рішення про перехід на українську мову для частини помісних церков в регіонах поширення російської мови, повідомила сьогодні, 24 липня 2022 року, "Релігійно-інформаційна служба України".

"Це стосуватиметься використання державної мови під час богослужінь, Біблії українською мовою замість російського Синодального перекладу (створеного РПЦ - ред.) тощо", - зазначається у повідомленні.

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Також українською виконуватимуться релігійні гімни християн віри євангельської.

"Це рішення було довгоочікуваним для багатьох п’ятидесятників. В часи, коли вся країна стає на шлях остаточного утвердження національної ідентичності, мова є одним із визначальних чинників нашого культурного відокремлення від спільного з Росією минулого", - наголошує РІСУ.

Нагадаємо, восени минулого 2021 року українські п'ятидесятники відсвяткували 100-річчя з початку діяльності.

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