П'ятидесятники повністю переводять богослужіння на українську мову
Українська церква християн віри євангельської розпочинає українізацію церковних громад в областях
Комітет УЦХВЄ ухвалив рішення про перехід на українську мову для частини помісних церков в регіонах поширення російської мови, повідомила сьогодні, 24 липня 2022 року, "Релігійно-інформаційна служба України".
"Це стосуватиметься використання державної мови під час богослужінь, Біблії українською мовою замість російського Синодального перекладу (створеного РПЦ - ред.) тощо", - зазначається у повідомленні.
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Також українською виконуватимуться релігійні гімни християн віри євангельської.
"Це рішення було довгоочікуваним для багатьох п’ятидесятників. В часи, коли вся країна стає на шлях остаточного утвердження національної ідентичності, мова є одним із визначальних чинників нашого культурного відокремлення від спільного з Росією минулого", - наголошує РІСУ.
- Нагадаємо, восени минулого 2021 року українські п'ятидесятники відсвяткували 100-річчя з початку діяльності.
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