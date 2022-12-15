Закон №8271 "Про внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" уже направлено на підпис президентові.

"Завданням проєкту Закону є гармонізація діючого законодавства між Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення у питаннях відповідальності за правопорушення, котрі військовослужбовці можуть допустити під час несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці", ― йдеться в пояснювальній записці.

Документ передбачає право огляду військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції представниками Військової служби правопорядку (ВСП). Якщо особа відмовляється проходити перевірку на місці, то вона має прийти її в медичному закладі, які затверджуються управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Крім того, законом не передбачено можливості залучення свідків або присутності командира під час огляду.

Президента Володимира Зеленського просять ветувати цей закон. Відповідну петицію було зареєстровано 15 грудня. Станом на 17:10 четверга, звернення набрало понад 4200 підписів із 25 тисяч, необхідних для розгляду.

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