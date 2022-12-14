Рада Європи затвердила рекордний бюджет 4-річного плану дій для України на 50 млн євро

Про це повідомили в пресслужбі Ради Європи.

Зазначають, що план дій "Стійкість, відновлення та реконструкція" на 2023-2026 роки був розроблений у тісній співпраці з українською владою. Він має на меті підвищити стійкість держінституцій за допомогою зміцнення демократичного врядування та верховенства права, а також захисту прав людини.

"Рада Європи залишається повністю відданою підтримці та допомозі Україні в ці важкі часи. Ця допомога та підтримка займатиме важливе місце в порядку денному майбутнього саміту глав держав і урядів, який відбудеться в Рейк’явіку в травні наступного року", - сказала генеральний секретар Ради Європи Марія Бурич.

План дій має на меті підтримувати Україну в проведенні реформ, необхідних для вступу в ЄС. Цьому передувало рішення Ради Європи надати Україні статус кандидата 23 червня 2022 року.

Рада Європи продовжуватиме працювати з українською владою для вирішення її нагальних потреб і пріоритетів. Зокрема, співпраця буде спрямована на підтримку реалізації кроків, які викладені у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС. Це стосуватиметься передусім сфер конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей та низки інших сфер.

Крім того, план дій частково профінансує Банку розвитку Ради Європи. Зокрема, фінансуватися будуть інвестиційні проєкти в Україні з високою соціальною доданою вартістю, які спрямовані на покращення умов життя найбільш уразливих верств населення. Банк почне працювати безпосередньо в країні, щойно Україна остаточно стане його членом. Наразі Банк надає кредити та гранти своїм країнам-учасницям, які приймають біженців.

Зазначають також, що діяльність Ради Європи координуватиметься ЄС, ООН та ОБСЄ, а також двосторонніми донорами.

10 грудня Рада ЄС досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.