Рада готує законопроєкт, який заборонить колаборантам займати виборні посади

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, передає пресслужба партії "Слуга Народу"

"До такого рішення треба підходити обережно, тому що наразі такої практики немає. Світова демократія каже, що виборні посади не можна обмежувати, люди мають обирати будь-кого. Але для нас це питання не просто демократії та стандартів, а питання національної безпеки", - сказав Корнієнко.

На його думку, до переліку причин, за яких депутат втрачає мандат, варто додати пункт про співпрацю з агресором.

"Це підстава позбавити мандату колаборантів з чинного складу парламенту. Й не слід забувати про традиційний механізм – вирок суду. Серед членів ОПЗЖ вже не один депутат з підозрами та потенційними підозрами", - додав він.

Корнієнко вважає, що позбавлення мандату слід пов’язувати із забороною партії.