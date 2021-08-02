"Рада кожній зморшці": Мендель вважає, що її два роки "політично цькували" і опублікувала фотосесію

Про це вона написала у Facebook та опублікувала фотосесію.



"Два роки політичного цькування. Розкажіть мені, що в нас у суспільстві все добре з гендерним питанням. Два роки обсмоктування кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті", – написала Мендель.



Вона додала, що хейтери за два роки "політичного мочилова" зробили її сильнішою.



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"Я можу викласти фотографії й упевнено сказати: на них усе не просто "як треба", на них усе значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, ЄСівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів Раїс Раїс, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну. За місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід", – написала колишня прессекретарка.

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