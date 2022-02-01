Рада міністрів Польщі 1 лютого ухвалить постанову про передачу Україні боєприпасів та ПЗРК, - міністр оборони Блащак
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що у вівторок, 1 лютого, Рада міністрів прийме постанову про передачу Україні боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК)
Про це міністр написав у Twitter.
"За моїм поданням сьогодні (1 лютого, - ред.) Рада міністрів ухвалить постанову про допомогу Україні. Надамо боєприпаси та ПЗРК", - йдеться у повідомленні.
Раніше Блащак писав, що провів розмову із міністром оборони України Олексієм Резніковим. Вона стосувалася допомоги Україні від Польщі.
"Я розмовляв зі своїм українським колегою про пропозицію щодо допомоги, яку ми подали українській стороні в середині січня. Ми готові забезпечити сусідів, зокрема, амуніцією", - написав Блащак.
Міністр додав, що Польща солідарна з Україною.
Резніков теж написав у Twitter про зустріч із польським міністром оборони. Він зазначив, що це була "тепла розмова".
"Він (Маріуш Блащак, - ред.) підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Серед важливих питань обговорювалися поточні потреби України в оборонних боєприпасах. Чекаємо цікавих "подарунків" від друзів", - зазначив Резніков.
- Нагадаємо, 31 січня стало відомо, що уряд Польщі спрямував до України 29 вантажівок з гуманітарною допомогою на тлі загрози новго вторгнення РФ.
- 1 лютого Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить збільшити обсяги передачі газу із заходу на схід.
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