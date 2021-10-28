Рада може розглянути відставки міністрів наступного тижня
Верховна Рада наступного тижня планує розглянути кадрові перестановки в уряді
Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.
Вона зазначила, що 1 листопада ввечері фракція монобільшості буде обговорювати кадрові питання на своєму засіданні.
"Очевидно, що розгляд може бути в середу і четвер, залежно від завершення розгляду поправок до бюджету. Але, звичайно, що цьому має передувати засідання фракції в понеділок ввечері, де будуть уже, очевидно, кандидати. Вони будуть представляти свої програми, давати відповіді на запитання, і фракція вже буде визначатися. У випадку Міністерства оборони - це прерогатива президента, але ми готові його рішення підтримати", - наголосила Кравчук.
- Нагадаємо, фракція "Слуга народу" на засіданні політсили 1 листопада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті міністрів.
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