Рада може розглянути законопроєкт про олігархів 22 чи 23 вересня, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ВР може розглянути у другому читанні законопроєкт про олігархів 22 чи 23 вересня
Про це він сказав на брифінгу після засідання фракції, передає Еспресо.TV.
"Ми розглядатимемо це питання (винесення законопроєкту про олігархів у зал Ради – ред.). Я вважаю, що це відбудеться, найімовірніше, в середу або четвер", - наголосив Арахамія.
Нардеп зазначив, що "збивають" законопроєкт на всіх рівнях.
"Я багато думав, хто зацікавлений у тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи чи люди, які працюють на олігархів?... І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам однаково... - вони заможні люди, у них все є... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм це буде дуже незручно", - додав він.
- Нагадаємо, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про деолігархізацію.
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