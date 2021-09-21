Рада може розглянути законопроєкт про олігархів 22 чи 23 вересня, - Арахамія

Про це він сказав на брифінгу після засідання фракції, передає Еспресо.TV.

"Ми розглядатимемо це питання (винесення законопроєкту про олігархів у зал Ради – ред.). Я вважаю, що це відбудеться, найімовірніше, в середу або четвер", - наголосив Арахамія.

Нардеп зазначив, що "збивають" законопроєкт на всіх рівнях.

"Я багато думав, хто зацікавлений у тому, щоб провалити закон про олігархів - олігархи чи люди, які працюють на олігархів?... І дійшов висновку, що це люди, які працюють на олігархів, тому що олігархам однаково... - вони заможні люди, у них все є... Але людям, які в черзі стоять до олігархів, щоб обслуговувати їх, - ось їм це буде дуже незручно", - додав він.

Нагадаємо, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про деолігархізацію.

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