Рада може виділити 3 млрд грн допомоги для "червоних" зон карантину: хто отримає

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.



Згідно з законопроєктом, допомогу повинні отримати бізнеси й наймані працівники.



Кошти мають бути спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень, що спричинили тимчасове припинення роботи суб'єктів господарювання.



Очікують, що рішення спонукатиме бізнес і найманих працівників вакцинуватися від коронавірусу.



Також зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.



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