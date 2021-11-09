Рада може виділити 3 млрд грн допомоги для "червоних" зон карантину: хто отримає
Нардепи від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про 3 млрд грн допомоги для "червоних" зон адаптивного карантину
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.
Згідно з законопроєктом, допомогу повинні отримати бізнеси й наймані працівники.
Кошти мають бути спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень, що спричинили тимчасове припинення роботи суб'єктів господарювання.
Очікують, що рішення спонукатиме бізнес і найманих працівників вакцинуватися від коронавірусу.
Також зазначають, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.
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