Рада направила запит Зеленському щодо позбавлення Путіна держнагород України

Відомо, що відповідне рішення було підтримане 265 голосами народних депутатів.



Йдеться про запит позафракційного народного депутата Оксани Савчук щодо вжиття заходів реагування з метою позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які надані до 2013 року.



При цьому, за це рішення проголосував лише один депутат від "Опозиційної платформи - За життя" - Олександр Лукашев.



Крім того, президентові направили запит групи депутатів, зокрема, депутата від "ЄС" Марії Іонової щодо присвоєння захисникам міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф'єва звання Герой України (посмертно).



Також президентові було направлено запит депутата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря про представлення до державної нагороди контролера контрольно-пропускного пункту відомчої воєнізованої охорони ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (Дніпро) Віри Лебединець за особисті мужність і героїзм, виявлені при виконанні службового обв'язку (посмертно).



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