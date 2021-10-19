Рада отримала заяву Абрамовського про відставку з посади міністра екології
До апарату Верховної Ради надійшла заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
Про це повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
"До апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 закону про Кабінет Міністрів України", - зауважила вона.
Довідка: 19 червня 2020 року Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля і природних ресурсів.
- Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Рада може проголосувати за звільнення Абрамовського 21 жовтня.
- Згодом, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Роман Абрамовський написав заяву про відставку.
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