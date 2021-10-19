Рада отримала заяву Абрамовського про відставку з посади міністра екології

Про це повідомила речник фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"До апарату Верховної Ради надійшла офіційна заява Романа Абрамовського про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до ст.115 Конституції та ч.1 ст.18 закону про Кабінет Міністрів України", - зауважила вона.

Довідка: 19 червня 2020 року Верховна Рада призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля і природних ресурсів.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Рада може проголосувати за звільнення Абрамовського 21 жовтня.

Згодом, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Роман Абрамовський написав заяву про відставку.

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