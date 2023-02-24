Рада передбачила в держбюджеті-2023 додаткові 5,56 млрд грн для подолання наслідків агресії РФ

Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у facebook 24 лютого.

Проєкт закону №8399 пропонує збільшити на 5 564,7 млн грн видатки та надання кредитів спеціального фонду держбюджету коштом грантів та допомоги від партерів (445,6 млн грн), здійснення додаткових зовнішніх запозичень (3 842,0 млн грн) та повернення коштів, наданих Міністерству економіки для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати допомог (1 277,0 млн грн).

Окрім цього, також відомо, що документ передбачає спрямування 1 347,0 млн грн – на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові).

Зазначається, що на програму відбудови мостів буде направлять 1 115,9 млн грн. На гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки спрямують 1 277,0 млн грн. На облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні виділять 1 094,1 млн грн.

Також відомо, що Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві нададуть 365,7 млн грн.

На закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону виділять 285 млн. На закупівлю спецобладнання для лікарень передбачено 79,9 млн грн.

Читайте також: Японія має намір виділити $5,5 млрд на відновлення України

Крім цього, закон передбачає передачу Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також нові напрями використання Фонду: будівництво житла для тих, хто втратив житло, компенсації за знищене житло та можливість відновлення об’єктів військової інфраструктури. Додатковим джерелом його наповнення стане продаж активів російських олігархів по закону "Про санкції".

Документ надає можливість компенсації для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій – до 20 млрд грн в цьому році. Джерелом виплат Кабміну дозволяється використовувати Дорожній фонд.

Наприкінці січня Шмигаль заявляв, що потреби України у відновленні можуть перевищити $750 млрд.