Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, на нараді за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури йшлося про спрямування коштів від конфіскованих російських активів на відновлення пошкодженого житла українців.

"На виконання доручень президента Володимира Зеленського уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла. Проаналізували їх у розрізі регіонів, обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла", - зазначив Шмигаль.



Він зазначив, що весь шлях від подачі заявки й до відновлення мусить бути чітким і простим.