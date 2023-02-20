Японія має намір виділити $5,5 млрд на відновлення України
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про намір уряду виділити Україні ще $5,5 млрд на відновлення пошкодженої російськими окупантами інфраструктури
Про це пише Kyodo.
Також Кісіда заявив у понеділок, що запросить президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт G7 у першу річницю вторгнення Росії в країну пізніше цього тижня.
У п'ятницю Японія як головуюча країна проведе відеосаміт G7, на якому очікується, що лідери підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.
Це буде перший саміт G7, організований Кішідою. На віртуальному зібранні країни Великої сімки: Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз, імовірно, погодять план дій, як надалі підтримувати Україну.
- Раніше уряд Японії виділив $170 млн на відбудову критичної інфраструктури України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе