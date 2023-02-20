Японія має намір виділити $5,5 млрд на відновлення України

Про це пише Kyodo.

Також Кісіда заявив у понеділок, що запросить президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт G7 у першу річницю вторгнення Росії в країну пізніше цього тижня.

У п'ятницю Японія як головуюча країна проведе відеосаміт G7, на якому очікується, що лідери підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Це буде перший саміт G7, організований Кішідою. На віртуальному зібранні країни Великої сімки: Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз, імовірно, погодять план дій, як надалі підтримувати Україну.