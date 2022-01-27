Рада переглянула календарний план засідань у зв'язку зі спалахом COVID-19
Верховна Рада України перенесла пленарні засідання на середину лютого через спалах коронавірусу
За відповідне рішення проголосували 233 нардепи, передає Еспресо.TV.
Так, наступного тижня 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).
Робота у такому ж режимі триватиме також з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.
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