Рада переглянула календарний план засідань у зв'язку зі спалахом COVID-19

За відповідне рішення проголосували 233 нардепи, передає Еспресо.TV.



Так, наступного тижня 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).



Робота у такому ж режимі триватиме також з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.







Нагадаємо, станом на 27 січня у фракції "Слуга Народу" на COVID-19 хворіє 23 депутати. Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

Колишня народна депутатка Валерія Заружко заявила, що Верховна Рада може піти на карантин через відсутність голосів на підтримку законопроєктів та військову загрозу з боку РФ.