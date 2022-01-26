Рада може піти на карантин через відсутність голосів на підтримку законопроєктів та військову загрозу з боку РФ, - екснардепка Заружко

Таку думку вона висловила у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Це виглядає дуже дивно, як на мене, що народні депутати вирішили піти у відпустку, у чергову, скажімо так. Навіть, якщо називати це карантином, що в нас інші заклади вже не працюють, підприємства не працюють, всі на карантині сидять? Або тільки для депутатів, які є привілейованою кастою, вони будуть сидіти на карантині, а всі інші люди будуть працювати", - сказала екснардепка.



На її думку, немає ніякої логіки в припиненні роботи парламенту.



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"Щеплення зробили і у депутатів був доступ для того, щоб зробити їх вчасно. Я думаю, що все, на жаль, дуже прозаїчно - немає голосів за законопроєкти, дуже нестабільна зовнішньополітична ситуація, військова загроза і не зрозуміло, що в цій ситуації робити. Тому вирішили в черговий раз все списати на карантин, щоб нічого не робити і не приймати ніяких рішень, не брати на себе будь-яку відповідальність. Це виглядає цілком логічно", - підсумувала Заружко.



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