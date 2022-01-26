У Раді збільшується кількість нардепів, хворих на COVID-19: ініційовано нараду щодо формату роботи парламенту
Станом на 26 січня 45 співробітників апарату Верховної Ради інфіковані на коронавірус
Про це заявила речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.
"Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19", - написала вона.
За словами Юлії Палійчук, станом на ранок 26 січня серед нардепів Верховної Ради від "Слуги Народу" на коронавірус захворіли 17 людей. Крім того, на COVID-19 захворіли 45 співробітників апарату парламенту.
Речниця партії "Слуга Народу" наголосила, що кожного дня реєструють по 2-3 нові випадки інфікування.
"Через це у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Верховної Ради наступного тижня", - додала Юлія Палійчук.
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