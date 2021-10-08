Рада підтримала відтермінування обов'язкового розкриття бенефіціарних власників компаній та громадських організацій
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону №5807 щодо перенесення кінцевих строків розкриття бенефіціарних власників компаніями та громадськими організаціями
Рішення у другому читанні і в цілому підтримали 342 народних депутати, передає Еспресо.TV.
Згідно з текстом пояснювальної записки до проєкту закону, кінцевий термін подання інформації про бенефіціарів переноситься з 10 жовтня 2021 року на 11 липня 2022 року.
Документ також звільняє від обов'язку подачі структури власності юридичних осіб, де засновниками є виключно фізичні особи.
Відповідно до закону, порушення термінів подання інформації про бенефіціарів тягнутиме за собою штраф на керівника юридичної особи, або особу, яка вповноважена діяти від імені юридичної особи, від 17 тис. до 51 тис. грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.61
- Актуальне
- Важливе