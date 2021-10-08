Рада підтримала відтермінування обов'язкового розкриття бенефіціарних власників компаній та громадських організацій

Рішення у другому читанні і в цілому підтримали 342 народних депутати, передає Еспресо.TV.



Згідно з текстом пояснювальної записки до проєкту закону, кінцевий термін подання інформації про бенефіціарів переноситься з 10 жовтня 2021 року на 11 липня 2022 року.



Документ також звільняє від обов'язку подачі структури власності юридичних осіб, де засновниками є виключно фізичні особи.



Відповідно до закону, порушення термінів подання інформації про бенефіціарів тягнутиме за собою штраф на керівника юридичної особи, або особу, яка вповноважена діяти від імені юридичної особи, від 17 тис. до 51 тис. грн.

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