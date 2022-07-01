Про це інформує в фейсбуці народна депутатка Олена Шуляк.

"Парламент підтримав законопроєкт про здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Так, документом передбачено, що частину дій, пов’язаних із судочинством, запровадять в електронній формі, зокрема у "Дії", - написала Шуляк.



У Дії інформуватимуть про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, а також отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документа, виданого у формі електронному документу.



"Зауважу, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи", - додала нардепка.



Також судді можуть збиратися дистанційно для розв'язання внутрішніх питань.

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