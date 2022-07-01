Рада підтримала законопроєкт про інформування із суду через "Дію"
Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який дозволить сповіщати про суди через сервіс державних послуг "Дія"
Про це інформує в фейсбуці народна депутатка Олена Шуляк.
"Парламент підтримав законопроєкт про здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Так, документом передбачено, що частину дій, пов’язаних із судочинством, запровадять в електронній формі, зокрема у "Дії", - написала Шуляк.
У Дії інформуватимуть про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату і час судового засідання, а також отримання в електронній формі судового рішення по справі, виконавчого документа, виданого у формі електронному документу.
"Зауважу, що надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи", - додала нардепка.
Також судді можуть збиратися дистанційно для розв'язання внутрішніх питань.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.47
Купівля 34.47Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе