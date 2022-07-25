Рада польської мови рекомендує полякам вживати фразу "в Україні", а не "на Україні"

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми "в Україні" і "в Україну" і не вважає форму з "на" єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)", - пишуть у Раді польської мови.

Рада рекомендує вживати прийменник "в", особливо в офіційних повідомленнях і в пресі там, де слово "Україна" можна було б замінити на "Українська держава".

"Тому давайте писати "візит президента в Україну", а не "на Україну". Краще писати про війну в Україні, ніж на Україні, хоча друга версія теж не є неправильною", - пояснили польські мовознавці.

Також у Раді зауважили, що прийменники для Білорусі, Литви, Латвії, Словаччини та Угорщини також зазнали подібної еволюції, як і у випадку України.

Рада закликала як прихильників змін, так і громадян України поважати звичаї поляків, які продовжують вживати форму "на Україні". Як наголошується, це не є ознакою неповаги. "Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській", - резюмували в Раді польської мови.

Довідково. Рада польської мови є консультативно-дорадчим органом з питань використання польської мови. Працює при президії Польської академії наук. Складається з діячів науки і культури.

Нагадаємо, на Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек

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