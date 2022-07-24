На Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек
На Донбасі загинув відомий польський боєць змішаних єдиноборств Томаш Валєнтек, який воював у Інтернаціональному легіоні оборони України
Про це повідомляє Польське радіо.
Загибель Валєнтека підтвердила організація MMA Polska.
"З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томека, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув. Томек взяв участь і виграв чемпіонат ММА, організований у місті Ґлівіце. Спочивай з миром", – написали в організації.
Про загибель польського добровольця на війні в Україні ЗМІ повідомили кілька днів тому, проте в уряді Польщі цю інформацію поки не підтвердили.
За інформацією журналістів, поляк загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу на початку тижня.
- 24 липня американське видання Politico повідомило, що в боях на Донеччині загинули двоє громадян США, а також добровольці зі Швеції та Канади.
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