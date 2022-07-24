Про це виданню Politico повідомив командир загиблих Руслан Мірошниченко.

18 липня поблизу села Григорівка на Донеччині в бою із окупантами загинули 4 іноземних військових, які входили до складу Сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Росіяни вбили американців Люка Скайвокера (Луцишина) та Браяна Янга, канадця Еміля Антуана Рой-Сіруа та громадянина Швеції Едварда Патріньяні.

За словами командира бійців Руслана Мірошниченка, іноземці отримали завдання зайняти вогневі позиції поблизу місця переправи ворога через річку.

"Для виконання завдання була створена група професіоналів, які мають відповідний досвід війни в Іраку та Афганістані. Двоє розвідників перевіряли територію, їх підтримувала кулеметно-гранатометна група на випадок бойового зіткнення, а також з метою вогневого ураження противника" , – розповідає Руслан Мірошниченко.

Під час операції бійці потрапили у засідку російських танків. Одним зі снарядів було поранено Люка Луцишина. Побратими кинулись йому на допомогу, але наступний постріл вбив усіх чотирьох.

"Дуже боляче втрачати хлопців. Емоції переповнюють, і я зараз не можу знайти слів, яких вони заслуговують. Хочу сказати, що вони не ховалися, а шукали будь-якої нагоди, щоб допомогти, всі повністю віддавались роботі і до кінця виконували свій бойовий обов’язок на передовій. Спокійно і з честю. Без пафосу, як справжні солдати", – додав командир.

Люк Луцишин, американець українського походження, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України після Другої світової війни. Браян Янг був американським військовим запасу. Після повномасштабного вторгнення Росії приїхав захищати Україну. Канадець Еміль-Антуан Рой-Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому іноземному легіоні. Швед Едвард Патріньяні, економіст і філософ за освітою, був лейтенантом запасу. Військовий планував сформувати в Україні "шведський взвод".

Додамо, 17 червня Байден підтвердив зникнення американців в Україні та закликав не відвідувати країну.