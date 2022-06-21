Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Пєсков назвав полонених громадян США "солдатами удачі", які брали участь у "незаконних операціях на території України".

"Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони ставили під загрозу їхні життя, і вони повинні відповісти за скоєні злочини", - зауважив прессекретар президента РФ.

Він також пояснив, що ці американці не мають стосунку до ЗСУ, і тому на них не поширюється юрисдикція Женевських конвенцій.

15 червня The Telegraph повідомив, що під Харковом в полон до росіян потрапили двоє американських добровольців.

16 червня прессекретар ради нацбезпеки США Джон Кірбі закликав американців не відвідувати Україну через повідомлення про те, що двох їхніх військових захопили окупанти.

18 червня російські пропагандисти показали відео з полоненими американськими добровольцями.

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