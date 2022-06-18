Про це повідомляє DW.

У п'ятницю, 17 червня, ввечері російський пропагандист Роман Косарєв розмістив у telegram ролик, у якому чоловік, який назвав себе колишнім американським військовослужбовцем Александром Дрюке, звертається до матері та повідомляє, що живий і сподівається якнайшвидше повернутися додому.

У той же день на офіційному telegram-каналі RT з'явилося інтерв'ю з Енді Г'юном, який заявив, що він та Дрюке брали участь у боях з російськими військами у Харківській області. Він підкреслив, що воював на боці української армії як доброволець. Американець розповів, що він та Дрюке відступили під час боїв на Харківщині та переховувалися кілька годин, перш ніж опинитися у полоні.

15 червня стало відомо, що в ході бою під Харковом у полон до росіян потрапили двоє американських добровольців.

16 червня прессекретар ради нацбезпеки США Джон Кірбі закликав американців не відвідувати Україну через повідомлення про те, що двох їхніх військових захопили окупанти.

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