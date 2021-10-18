Рада повернеться до розгляду законопроєкту про скасування переведення годинників, - Стефанчук

Про це він повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

Стефанчук заявив про повернення ВР до дискусії щодо законопроєкту №4201 "Про обчислення часу в Україні" після переходу на "зимовий" час.

"Ми перейшли на літній час і голосувати його (законопроєкт - ред.) в період літнього часу немає сенсу, тому що ідея, яка закладалася в цей законопроєкт, полягала в тому, щоб зберегти природній для України час, а це - "зимовий" час. Я думаю, що після того, як 31 жовтня Україна перейде на "зимовий" час, ця дискусія знову має бути піднята", – зауважив він.

За словами Стефанчука, відповідна дискусія має відбуватися з урахуванням рішень Європейського Союзу, який підтримує ініціативу скасування сезонного переведення часу.

Він додав, що основою обговорень при доопрацюванні законопроєкту має бути вплив переведення годинників на здоров‘я громадян України.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з зимового на літній час і навпаки.

Згодом, Верховна Рада не підтримала у другому читанні скасування переведення годинників. Законопроєкт направили на доопрацювання.

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