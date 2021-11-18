Рада повторно ухвалила закон про роботу Фонду гарантування

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів, передає Еспресо.TV.



Рада ухвалила цей закон 30 червня, проте згодом президент Зеленський вніс свої пропозиції, тому парламент мав доопрацювати документ.



Зокрема, у законі змінилося одне речення. У попередній редакції кредитор неплатоспроможного банку повинен був доручити Фонду звертатися до суду, натомість відтепер сам Фонд пред’являє цивільний позов в інтересах кредитора.

Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні та цілому ухвалила закон №4547, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо набуття Фондом гарантування вкладів фізосіб статусу цивільного позивача.