Рада повторно ухвалила закон про роботу Фонду гарантування
Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звертатися до суду в інтересах кредиторів банків-банкрутів
За відповідне рішення проголосували 258 нардепів, передає Еспресо.TV.
Рада ухвалила цей закон 30 червня, проте згодом президент Зеленський вніс свої пропозиції, тому парламент мав доопрацювати документ.
Зокрема, у законі змінилося одне речення. У попередній редакції кредитор неплатоспроможного банку повинен був доручити Фонду звертатися до суду, натомість відтепер сам Фонд пред’являє цивільний позов в інтересах кредитора.
- Нагадаємо, Верховна Рада у другому читанні та цілому ухвалила закон №4547, який передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо набуття Фондом гарантування вкладів фізосіб статусу цивільного позивача.
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