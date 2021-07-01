Рада прийняла за основу законопроєкт про олігархів

Про це передає Еспресо.TV.



За проєкт закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" проголосували 275 нардепів.



Відтак, документ містить визначити поняття так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору.



Так, законопроєкт передбачає введення нових термінів: "бенефіціар", "ЗМІ" та "електронне ЗМІ" та "олігарх".

Буде виділено 4 критерії олігарха:

• бере участь у політичному житті;

• має значний вплив на засоби масової інформації;

• є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

• підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (2,19 млрд грн або близько $80 млн).

Рішення про визнання особи олігархом прийматиметься РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Національного банку, СБУ або Антимонопольного комітету.



Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу очільника держави про введення його у дію і є обов'язковим до виконання.

Так, якщо особу включають до реєстра олігархів, то їй заборонятиметься:

1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;

3) бути покупцем у великій приватизації.

Так, РНБО може виключити особу з реєстру олігархів на підставі заяви громадянина, включеного до реєстру, і поданих ним документів, відомостей, що підтверджують відсутність у нього ознак належності до олігархів.

Фізособу можуть виключити зі списку, якщо вона буде потрапляти менше ніж під три критерії, визначені цим законопроектом.

Якщо після прийняття закону, але до його набуття чинності олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з "небездоганною репутацією", то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на дане ЗМІ.

У законі прописано, що буде вважатися "небездоганною репутацією":

наявність судимості,

попадання в українські або міжнародні санкційні списки,

заборгованість зі сплати податків,

покупка ЗМІ (або намір купити) за ціною набагато нижчою за ринкову або за кошти незрозумілого походження,

систематичне порушення законодавства.

Закон про олігархів введуть у дію через півроку після його прийняття.



Документ має обмежений термін дії – 10 років.





Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.

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