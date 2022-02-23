Рада прийняла зміни до держбюджету для збільшення видатків на оборону
Верховна Рада збільшила видатки з державного бюджету на оборону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосувало 345 нардепів.
Законом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн.
"Для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки Міністерства оборони передбачено загалом збільшення на 22,7 млрд грн на підвищення обороноздатності держави. Ще 500 млн грн - на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької та Луганської областей - по 100 млн грн", - йдеться на сайті парламенту.
Законопроєкт одразу підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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