Рада проведе позачергове засідання 23 серпня
Верховна Рада проведе позачергове засідання, присвячене "Кримській Платформі"
Про це повідомив нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram.
"23 серпня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, присвячене "Кримській Платформі", - повідомив він.
За словами Гончаренка, в Раді вже зібрано 150 підписів.
У коментарі РБК-Україна це також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Буде проголосовано звернення Верховної Ради щодо співпраці в рамках "Кримської платформи", - сказала вона.
Нардеп повідомила, що буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.
"Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці незалежності України", - наголосила Кравчук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.24Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе