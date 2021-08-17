Рада проведе позачергове засідання 23 серпня

Про це повідомив нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко в Telegram.

"23 серпня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, присвячене "Кримській Платформі", - повідомив він.

За словами Гончаренка, в Раді вже зібрано 150 підписів.

У коментарі РБК-Україна це також підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Буде проголосовано звернення Верховної Ради щодо співпраці в рамках "Кримської платформи", - сказала вона.

Нардеп повідомила, що буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

"Також 24 серпня буде урочисте засідання о 13:00. Там не будуть голосуватися рішення, просто буде присвячено 30-й річниці незалежності України", - наголосила Кравчук.

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