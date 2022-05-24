Рада ратифікувала угоди з МБРР про додаткові резерви для енергобезпеки України

Про це повідомляють на телеграм-каналі Верховної ради України.

"Це дозволить залучити необхідні кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проектів у сфері енергетики, що сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Енергетичну безпеку планують підвищувати створюючи додаткові резерви, які наразі не мають аналогів в енергетичній системі України.