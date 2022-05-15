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ЄС розробив заходи, які врятують від перебоїв з газом, – Bloomberg

15 травня, 2022 неділя
11:49
Економіка Газпромбанк

Європейський союз заявив, що може втрутитися в енергетичний ринок блоку та обмежити ціни на природний газ, якщо найбільший постачальник ЄС – Росія обмежить або перекриє потік

Про це інформує Bloomberg з посиланням на проєкт документа Єврокомісії.

ЄС може обмежити ціни на природний газ, аби уникнути великих витрат, якщо почнуться проблеми з отриманням російського газу. Комісія планує заходи щодо втручання на енергетичний ринок.

"Документ має рекомендувати узгодити спільні принципи для підготовки до надзвичайної ситуації та нестачі газу в регіоні або в усьому ЄС, коли ринки газу більше не зможуть відповідати попиту та пропозиції. 

Занепокоєння щодо постачання газу тисне на європейські енергетичні ринки, оскільки Москва мститься санкціями ЄС своїми обмеженнями щодо деяких газових компаній регіону. Головним болем протягом тижнів також була невизначеність щодо того, як імпортери з ЄС повинні платити за російський газ, щоб уникнути порушення санкцій", – йдеться в повідомленні.

Введення регульованої вартості, в надзвичайній ситуації, буде тимчасовим, а ринкова ціна має використовуватися якомога довше. Проєкт комісії ще може змінитися до ухвалення, яке заплановане на 18 травня. 

"Одною з можливостей було б обмежити формування ціни під час цього сценарію зриву, обмеживши ціну на європейських газових біржах, але таке обмеження ціни загалом може бути введено різними способами і може втручатися на різних рівнях ланцюга вартості газу.

Якщо буде передбачена компенсація, такий тип втручання може вимагати надмірного державного фінансування", – сказано в документі.

Комісія також має намір дати зелене світло на короткострокові заходи від високих цін на енергоносії. Вони мають бути тимчасовими і діяти максимально до початку червня 2023 року.

  • 12 травня російський монополіст Газпром повідомив, що компанія не буде використовувати для транспортування газу трубопровід "Ямал - Європа", який проходить через Польщу.
  • 11 травня, Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого. А також проти власника польської ділянки газопроводу Ямал-Європа.
  • Минулого місяця "Газпром" заявив, що повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

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Світ
Росія
ЄС
енергетика
Європейський Союз
російський газ
ринок газу
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