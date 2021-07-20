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Головна Економіка Рада розблокувала підписання закону про трансформацію Укроборонпрому

Рада розблокувала підписання закону про трансформацію Укроборонпрому

20 липня, 2021 вiвторок
15:56
Економіка Укроборонпром

Верховна Рада відхилила три проєкти постанов про скасування ухвалення законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"

Народні депутати під час позачергового засідання не підтримали жоден із трьох зареєстрованих фракцією "Батьківщина" проєктів постанов, передає Еспресо.TV.

Відтак, законопроєкт може бути підписаним головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та переданим на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, він визначає особливості перетворення державного оборонного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство.

Так, закон запроваджує корпоративне управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

  • Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня схвалила закон №3822 про особливості реформування Укроборонпрому.

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ОПК
Укроборонпром
корпоратизація
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