Рада розгляне затвердження Великого герба 24 серпня
Верховна Рада збереться на позачергове засідання 24 серпня. Будуть розглядати затвердження Великого герба України
Про це повідомила прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній.
"Голова парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20", - повідомила вона.
Так, у ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний Герб України (№5712).
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної Ради України, аби народні депутати розглянули питання затвердження Великого герба України.
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