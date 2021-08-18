Рада розгляне затвердження Великого герба 24 серпня

Про це повідомила прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній.

"Голова парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20", - повідомила вона.

Так, у ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний Герб України (№5712).





Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію Верховної Ради України, аби народні депутати розглянули питання затвердження Великого герба України.

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