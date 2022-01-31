Рада ще раз проголосує за відставку голови Фонду держмайна Сенниченка

Про це очільник парламенту Руслан Стефанчук сказав під час брифінгу, передає Укрінформ.

Він нагадав, що 27 січня народним депутатам не вдалося звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна через технічні несправності системи для голосувань.



За словами Стефанчука, Сенниченко уже написав ще одну заяву, яку розглянув Комітет Ради з питань економічного розвитку.

"Є вже відповідне рішення комітету і сформульовано в постанову. Як тільки це питання буде кінцево готове, воно може бути винесено. Воно може бути винесено і завтра, тому що ці (кадрові – ред.) питання не включаються до порядку денного. Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів у залі, ми це питання обов‘язково вирішимо, тому що є воля обох сторін. Я думаю, що найближчим часом", – підсумував голова Ради.

27 січня Верховна Рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Для рішення не вистачило трьох голосів. Нардепи заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.