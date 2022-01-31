Рада ще раз проголосує за відставку голови Фонду держмайна Сенниченка
Верховна Рада найближчим часом проведе ще одне голосування щодо звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна
Про це очільник парламенту Руслан Стефанчук сказав під час брифінгу, передає Укрінформ.
Він нагадав, що 27 січня народним депутатам не вдалося звільнити Сенниченка з посади голови Фонду держмайна через технічні несправності системи для голосувань.
За словами Стефанчука, Сенниченко уже написав ще одну заяву, яку розглянув Комітет Ради з питань економічного розвитку.
"Є вже відповідне рішення комітету і сформульовано в постанову. Як тільки це питання буде кінцево готове, воно може бути винесено. Воно може бути винесено і завтра, тому що ці (кадрові – ред.) питання не включаються до порядку денного. Як тільки ми будемо бачити справність техніки і 226 голосів у залі, ми це питання обов‘язково вирішимо, тому що є воля обох сторін. Я думаю, що найближчим часом", – підсумував голова Ради.
- 27 січня Верховна Рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Для рішення не вистачило трьох голосів. Нардепи заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.
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