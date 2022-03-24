Рада скасувала податки на імпорт товарів під час війни

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.



Верховна рада ухвалила законопроєкт про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться в Україну.

Крім того закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозитимуться громадянами.

Законопроєкт N7190 носить назву "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".



Він передбачає можливість ввозити на територію України окремі категорії товарів без надання на них відповідних документів митним службам. Законопроєкт діятиме на період воєнного стану.



Крім того, він передбачатиме звільнення від сплати податків на нерухомість, розташовану на територіях бойових дій та продовження з трьох до шести місяців термін подачі необхідної звітності, яка не була подана, після війни.

