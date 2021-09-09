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Головна Економіка Рада збільшила на 1 грн суму переказів, яка не потребує фінмоніторингу

Рада збільшила на 1 грн суму переказів, яка не потребує фінмоніторингу

9 вересня, 2021 четвер
13:08
Економіка гривня

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення до 5 тис. грн суми переказів, які проводяться без банківського фінмоніторингу

Про це передає Еспресо.TV.

Так, закон №5559 "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" підтримали 315 депутатів.

"Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими передбачити застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тис. грн", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, фінансовому моніторингу не підлягають суми, які не перевищують 5 тис. грн. Раніше такому контролю не підлягали суми до 4999 грн включно.

Відтак, сума переказів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 грн.

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Верховна Рада
гроші
перекази
переказ коштів
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