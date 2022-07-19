Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану", - написав Железняк.

За словами нардепа, головою комісії обрали депутата від "Голосу" Рустема Умєрова.

"Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників", - йдеться у пояснювальній записці.