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Рада створила ТСК, яка контролюватиме використання міжнародної військової допомоги

19 липня, 2022 вiвторок
14:27
Суспільство Ярослав Железняк

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для контролю використання озброєння, наданого Україні для допомоги

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану", - написав Железняк.

За словами нардепа, головою комісії обрали депутата від "Голосу" Рустема Умєрова.

"Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників", - йдеться у пояснювальній записці.

  • Раніше повідомлялося, що Верховна Рада має розробити оптимальну модель парламентського контролю стосовно використання наданої Заходом зброї.
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