Рада створила ТСК, яка контролюватиме використання міжнародної військової допомоги
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для контролю використання озброєння, наданого Україні для допомоги
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Рада створила ТСК з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану", - написав Железняк.
За словами нардепа, головою комісії обрали депутата від "Голосу" Рустема Умєрова.
"Україна має довести усьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння, наданого міжнародними партнерами) є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників", - йдеться у пояснювальній записці.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада має розробити оптимальну модель парламентського контролю стосовно використання наданої Заходом зброї.
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