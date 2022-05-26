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Рада Церков проти Святої Джавеліни. Мурал у столиці спричинив скандал

26 травня, 2022 четвер
00:59
Культура Візуалізація майбутнього муралу Свята Джавеліна

Релігійні діячі закликають київську владу та міських активістів дотримуватися норм законодавства України, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань співгромадян

Релігійні діячі виступили проти муралу Свята Джавеліна, що з’явився на Солом’янці у Києві. Свій протест Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій спрямувала президенту України Володимиру Зеленському та Київському міському голові Віталію Кличку.

У документі київську владу та міських активістів просять дотримуватися норм законодавства України. 

“Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства”, – закликає Рада Церков. 

Цей мурал без належного громадського обговорення вже почали малювати на будинку по вулиці Авіаконструктора Антонова 13 в Солом’янському районі Києва. На ньому нібито Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелін, який українці використовують для зупинення російської агресії. 

“Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії”, – наголошують українські релігійні діячі.

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